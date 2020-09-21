Полиция арестовала пассажира за пьяный дебош на рейсе Анталья — Казань

Казанская полиция возбудила уголовное дело на пассажира рейса Анталья — Казань. Пьяный пассажир самолета ударил бортпроводника и нарушал общественный порядок, в том числе нецензурно ругался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.



На пассажира возбудили уголовное дело за хулиганство. Медицинское освидетельствование подтвердило, что пассажир был пьян. Сейчас он заключен под стражу.