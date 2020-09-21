Рослесхоз: из-за изменений климата пожары двигаются на север России

Из-за изменения климата меняется география лесных пожаров: она расширяется на северные зоны России. Об этом заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.



«В этом году синоптики фиксировали экстремально высокие температуры: на полюсе холода в Якутии было под +38 градусов — для Заполярья это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Лес горит за Полярным кругом, там, где раньше подобных явлений не было вовсе», — приводит его слова «Российская газета».

По его словам, в этом году самая сложная пожароопасная обстановка на землях фонда в Якутии, на Чукотке, в Забайкалье, Магаданской области.

Эксперт подчеркнул, что профилактика пожаров намного экономичнее, чем их ликвидация.

Напомним, в январе президент Татарстана Рустам Минниханов встречался с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко в Казани. Они обсудили меры противодействия лесным пожарам и развитие лесного хозяйства.

