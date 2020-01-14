Минниханов обсудил с главой Рослесхоза борьбу с лесными пожарами

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня в Казани с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко. Они обсудили меры противодействия лесным пожарам и развитие лесного хозяйства.

Также глава республики и руководитель федерального агентства поговорили о совместной работе по восстановлению лесов, передает пресс-служба президента РТ.

Аноприенко прибыл в Казань для участия в расширенном заседании итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ и Министерства лесного хозяйства РТ. Также чиновник ознакомится с работой лесного селекционно-семеноводческого центра в Сабинском районе.

Ранее на итоговой коллегии МЧС Татарстана рассказали, что в республике уже более 9 лет не происходит лесных пожаров. Последний раз леса горели в 2010 году.