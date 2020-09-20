В Казани перед матчем «Ак Барс» — «Сочи» перепутали цвета флага России

Фото: инстаграм @hcsochi

Сегодня в Казани перед матчем чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Сочи» на экране стадиона высветился флаг России с перепутанными цветами. За белым цветом следовал красный.



Момент успела запечатлеть пресс-служба хоккейного клуба «Сочи».

«Мы изменили стиль формы, но остались верны российскому флагу», — гласит подпись к фотографии в их «Инстаграме».

Напомним, что сегодня в матче КХЛ «Ак Барс» обыграл «Сочи» со счетом 4:3.

