День работников леса и осенние пейзажи: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 20 сентября

Фото: @albertrakhmatullin9592

Глава Высокогорского района Татарстана разместил в своем инстаграм-аккаунте фотографию осенней реки. «Удивительно красивая пора с прозрачным воздухом», — поделился он своими впечатлениями об осени.

С Днем работников леса поздравил своих подписчиков руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин. «Спасибо вам за ваш самоотверженный, честный труд. За верность однажды выбранной профессии», — написал он под поздравительной открыткой.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов побывал сегодня в в селе Зай-Каратай. Там он посетил колхозно-фермерское хозяйство Валерия Петровича Ипеева. Фотоотчет он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.



К поздравлениям жителей Татарстана с Днем работников леса присоединился и глава Кукморского района Сергей Димитриев.

Работников и ветеранов лесной отрасли Кайбицкого района на своей инстаграм-странице поздравил глава Альберт Рахматуллин. Он пожелал «терпения и стойкости, мира и спокойствия, благополучия и процветания».