Новости общества

11:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается дождь и сильный ветер

05:24, 21.09.2020
Сегодня в Татарстане ожидается дождь и сильный ветер
Фото: tatarmeteo

Сегодня, 21 сентября, в Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду. Временами будет идти дождь. Ветер северо-западный умеренный. Местами порывы ветра будут достигать 15—20 м/с.

Утром температура воздуха составит всего +2—7 градусов, в отдельных районах возможны слабые заморозки — 0. Днем воздух прогреется до +7—12 градусов.

В Казани максимальная температура воздуха днем составит +8—10, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ранее МЧС по Татарстану предупредило о сильном ветре и ночных заморозках.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также