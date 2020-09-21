Сегодня в Татарстане ожидается дождь и сильный ветер
Сегодня, 21 сентября, в Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду. Временами будет идти дождь. Ветер северо-западный умеренный. Местами порывы ветра будут достигать 15—20 м/с.
Утром температура воздуха составит всего +2—7 градусов, в отдельных районах возможны слабые заморозки — 0. Днем воздух прогреется до +7—12 градусов.
В Казани максимальная температура воздуха днем составит +8—10, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Ранее МЧС по Татарстану предупредило о сильном ветре и ночных заморозках.
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