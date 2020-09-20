«Рубин» пропустил первый в сезоне автогол в матче со «Спартаком»

Казанский «Рубин» в 8-м туре РПЛ на своем поле принимает московский «Спартак». Команда Леонида Слуцкого пропустила первый гол уже на 5-й минуте — точен был нападающий гостей Джордан Ларссон, забивший из штрафной.

На 21-й минуте казанцы пропустили первый в этом календарном году автогол. Его автором стал защитник Михаил Меркулов, однако ключевую ошибку допустил вратарь Никита Медведев, неуверенно сыгравший на выходе и промахнувшийся по мячу, который в итоге попал в ногу Меркулову и отскочил в ворота — 0:2.

Матч продолжается.

Напомним, что в текущем чемпионате «Рубин» набрал 11 очков в 7 матчах и до начала тура занимал 6-е место. «Спартак» с 14 очками расположился на 4-м месте, однако в случае победы в столице Татарстана может вернуться на первую строчку в турнирной таблице.