«Рубин» — «Спартак»: в воротах сыграет Медведев, Уремович остался в запасе
Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч 8-го тура РПЛ с московским «Спартаком».
С первых минут тренер казанцев решил выпустить вратаря Никиту Медведева, основной голкипер Юрий Дюпин продолжает лечиться. Также в старте не появится Филип Уремович. Залечивший травму хорватский защитник остался в запасе.
Состав «Рубина»: Медведев — Меркулов, Старфельт, Бегич, Зуев — Абильдгор, Йевтич, Шатов — Кварацхелия, Деспотович, Макаров.СпортФутбол Татарстан
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