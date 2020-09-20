Новости спорта

02:50 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» — «Спартак»: в воротах сыграет Медведев, Уремович остался в запасе

15:20, 20.09.2020
«Рубин» — «Спартак»: в воротах сыграет Медведев, Уремович остался в запасе
Фото: vk.com/fcrk

Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч 8-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

С первых минут тренер казанцев решил выпустить вратаря Никиту Медведева, основной голкипер Юрий Дюпин продолжает лечиться. Также в старте не появится Филип Уремович. Залечивший травму хорватский защитник остался в запасе.

Состав «Рубина»: Медведев — Меркулов, Старфельт, Бегич, Зуев — Абильдгор, Йевтич, Шатов — Кварацхелия, Деспотович, Макаров.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также