Тихановская заявила, что не видит себя президентом Белоруссии

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не видит себя в будущем президентом страны.

Она заявила, что не позиционирует себя как президента.

«Моя предвыборная программа состояла из трех пунктов, самый основной из которых — повторные выборы, честные, прозрачные и открытые. И уже на этих выборах будет выбран президент», — заявила Тихановская в интервью РБК.

Ранее Светлана Тихановская рассказала, о чем бы поговорила при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы она состоялась.

