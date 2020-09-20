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Тихановская заявила, что не видит себя президентом Белоруссии

13:33, 20.09.2020
Тихановская заявила, что не видит себя президентом Белоруссии
Фото: кадр видео youtube.com

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не видит себя в будущем президентом страны.

Она заявила, что не позиционирует себя как президента.

«Моя предвыборная программа состояла из трех пунктов, самый основной из которых — повторные выборы, честные, прозрачные и открытые. И уже на этих выборах будет выбран президент», — заявила Тихановская в интервью РБК.

Ранее Светлана Тихановская рассказала, о чем бы поговорила при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы она состоялась.

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