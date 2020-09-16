Тихановская рассказала, о чем бы поговорила с Путиным при встрече

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Выдвигавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, о чем бы поговорила при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы она состоялась.

«Наверное, сказала бы, что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера Российской Федерации поддержать именно народ Беларуси. Думаю, что мы бы нашли, о чем поговорить. Однако то, что я сказала вам, — самый главный мой посыл. Мы не хотим никакой агрессии внутри страны. Мы хотим сами решать, как нам двигаться дальше, с каким президентом развивать свою страну», — приводит слова Тихановской «РИА Новости».

Напомним, Тихановская пообещала Лукашенко безопасность при добровольном уходе с поста президента Белоруссии.