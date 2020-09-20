Врач дал совет, как увеличить продолжительность жизни

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Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет, как с помощью психологического приема отсрочить смерть. Он призвал не поддаваться страху даже при обнаружении болезни.

«Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой — самый святой для них праздник — смертность у стариков падает, а после Пасхи опять растет. То есть они ждут праздника, и поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, — живут дольше», — цитирует «РИА Новости» Мясникова.

По словам врача, улучшению состояния больных способствует ожидание «светлого события».

Ранее Мясников сообщил, что главный способ продлить жизнь — заниматься спортом.

