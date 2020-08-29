Врач назвал главный способ увеличить продолжительность жизни

Фото: wikipedia.org / Dmitry Rozhkov

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что главный способ продлить жизнь — заниматься спортом. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В списке «физические нагрузки, диета, медицина, лекарства» только физические нагрузки продлевают жизнь. На втором месте — ограничение калорий и так далее», — заявил Мясников.

Он также посоветовал больше ходить по лестнице и меньше пользоваться лифтом. Также увеличить физические нагрузки и соблюсти дефицит калорий поможет отказ от транспорта.

Ранее Мясников сообщил, что определить здоровье человека можно по артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара и обхвату талии.

