Врач назвал главный способ увеличить продолжительность жизни
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что главный способ продлить жизнь — заниматься спортом. Об этом сообщает «РИА Новости».
«В списке «физические нагрузки, диета, медицина, лекарства» только физические нагрузки продлевают жизнь. На втором месте — ограничение калорий и так далее», — заявил Мясников.
Он также посоветовал больше ходить по лестнице и меньше пользоваться лифтом. Также увеличить физические нагрузки и соблюсти дефицит калорий поможет отказ от транспорта.
Ранее Мясников сообщил, что определить здоровье человека можно по артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара и обхвату талии.
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