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В Минске оппозиция вышла на марш

16:59, 19.09.2020 1
В Минске оппозиция вышла на марш
Фото: ru.m.wikipedia.org

Сегодня у Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции. Как сообщает ТАСС, в нем принимают участие тысячи человек.

Колонна белорусских оппозиционеров движется по тротуарам в сторону центра Минска. Многие участники одеты в красные и белые цвета, у некоторых в руках раскрыты зонты этих же цветов. Протестующие призывают освободить «политзаключенных» и скандируют лозунг «Не забудем, не простим».

Милиция пока не принимает никаких мер.

Напомним, что, по мнению почетного консула Белоруссии в Казани Сергея Маруденко, в Белоруссии может начаться гражданская война, если у людей, поддерживающих действующего президента страны Александра Лукашенко, лопнет терпение.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 сен
    Если "тихая" к американцам обращается, то голосовавшие за неё и идущие за ней это американская оппозиция или еще какая?
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