За полчаса до присяги: как истеблишмент Татарстана собирался на инаугурацию Рустама Минниханова

Сегодня избранный президент Татарстана Рустам Минниханов официально вступил в должность. Он принес присягу на российской и татарстанской конституциях. Церемония инаугурации прошла в Государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева. О том, как истеблишмент Татарстана собирался на церемонию, — в фоторепортаже «Реального времени».