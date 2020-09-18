Шаймиев поздравил Минниханова с победой на выборах

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Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев выступил сегодня на церемонии инаугурации президента РТ. Он поздравил Рустама Минниханова с победой на выборах.

«Ваша убедительная победа на президентских выборах на третий срок — это прежде всего признание вашей уверенной, результативной работы за эти годы во главе нашей республики», — сказал с трибуны первый президент РТ.

Он назвал символичным то, что выборы президента Татарстана выпали на год 100-летия ТАССР и 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Поздравил Шаймиев и муниципальных депутатов, прошедших местные выборы.