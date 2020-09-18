В Казани оцепили площадь Свободы перед инаугурацией президента Татарстана
В Казани идет подготовка к церемонии инаугурации президента Татарстана. Площадь Свободы оцепила полиция.
В оцеплении как сотрудники ГИБДД, так и вооруженные омоновцы, сообщает корреспондент «Реального времени».
Перед входом в Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева выложена красная ковровая дорожка.
Сегодня здесь пройдет церемония вступления Рустама Минниханова в должность президента Татарстана.ОбществоВласть Татарстан
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