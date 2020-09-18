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В Казани оцепили площадь Свободы перед инаугурацией президента Татарстана

08:23, 18.09.2020 1
В Казани оцепили площадь Свободы перед инаугурацией президента Татарстана

В Казани идет подготовка к церемонии инаугурации президента Татарстана. Площадь Свободы оцепила полиция.

В оцеплении как сотрудники ГИБДД, так и вооруженные омоновцы, сообщает корреспондент «Реального времени».

Перед входом в Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева выложена красная ковровая дорожка.

Сегодня здесь пройдет церемония вступления Рустама Минниханова в должность президента Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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