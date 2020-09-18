Новости общества

07:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

06:27, 18.09.2020
Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области
Фото: irk.gov.ru

В Иркутской области завершилась церемония инаугурации губернатора. Должность официально занял Игорь Кобзев.

На заседании заксобрания региона Кобзев произнес присягу, передает «РИА Новости».

«Нужно полностью поменять подходы к региональному управлению: новые качества региональной власти без бюрократии и равнодушия», — приводит агентство слова губернатора.

Ранее политолог Дмитрий Фетисов рассказал, что на прошедших выборах были только два региона, где мог состояться второй тур. Один из них — Иркутская область.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также