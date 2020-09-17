Ламса о поражении от «Ак Барса»: «Результат не отражает того, что сегодня было на льду»

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Наставник уфимского «Салавата Юлаева» Томи Ламса подвел итоги поединка с казанским «Ак Барсом». По его мнению счет на табло не отражает характер игры.

— Результат сегодня говорит сам за себя. Мы должны уважать его, но он не отражает всего того, что было на льду. В хоккее важен каждый момент. В начале игры мы действовали прекрасно — мы были заряжены. Однако потом стали играть хуже. Но хоккей — игра моментов — Зарипов сегодня забил очень важный гол.



— Для нас сейчас это новый вызов — проходить такую защиту, как у «Ак Барса». Мы играли на выезде, играли в умный хоккей, но сегодня против нас действовала очень сильная оборона.

Также по мнению финского специалиста, именно в меньшинстве «Салават Юлаев» доставил наибольшие проблемы казанцам.



— Мы будем работать над этим компонентом. Пропустили сегодня слишком легкие голы, но мы играли довольно агрессивно именно в меньшинстве.

Не смущает ли меня, что «Салават Юлаева» — команда одного звена? Сегодня игра была равной, несмотря на счет, соперники были близкими по моментам. А что касается остальных игроков, то я не переживаю — мы создавали моменты, но не реализовали их. Нам нужно научиться реализовывать моменты и искать ключи к такой защите, как у «Ак Барса», — сказал Ламса.

Напомним, в первом «зеленом дерби» сезона «Ак Барс» крупно обыграл «Салават Юлаев» — 4:1. Голы на счету Найджела Доуса, Станислава Галиева, а также дублем отметился капитан команды Данис Зарипов. В составе «Салавата» единственную шайбу забросил Тему Хартикайнен.