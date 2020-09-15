УНИКС отказался от участия в Кубке Гомельского в Москве
УНИКС не будет участвовать в 13-м традиционном Кубке Александра Гомельского в Москве.
Как сообщает пресс-служба организатора турнира, казанцы отказались от участия из-за нескольких положительных тестов на коронавирус среди представителей клуба.
Таким образом, в Кубке Гомельского в нынешнем году сыграют четыре команды — пермская «Парма», московская МБА и два состава ЦСКА.
Ранее сообщалось, что УНИКС должен заменить на турнире греческий «Панатинаикос», которые не смогли приехать в Россию.СпортБаскетбол Татарстан
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