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УНИКС отказался от участия в Кубке Гомельского в Москве

13:27, 15.09.2020
УНИКС отказался от участия в Кубке Гомельского в Москве
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС не будет участвовать в 13-м традиционном Кубке Александра Гомельского в Москве.

Как сообщает пресс-служба организатора турнира, казанцы отказались от участия из-за нескольких положительных тестов на коронавирус среди представителей клуба.

Таким образом, в Кубке Гомельского в нынешнем году сыграют четыре команды — пермская «Парма», московская МБА и два состава ЦСКА.

Ранее сообщалось, что УНИКС должен заменить на турнире греческий «Панатинаикос», которые не смогли приехать в Россию.

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