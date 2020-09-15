УНИКС отказался от участия в Кубке Гомельского в Москве

УНИКС не будет участвовать в 13-м традиционном Кубке Александра Гомельского в Москве.

Как сообщает пресс-служба организатора турнира, казанцы отказались от участия из-за нескольких положительных тестов на коронавирус среди представителей клуба.

Таким образом, в Кубке Гомельского в нынешнем году сыграют четыре команды — пермская «Парма», московская МБА и два состава ЦСКА.

Ранее сообщалось, что УНИКС должен заменить на турнире греческий «Панатинаикос», которые не смогли приехать в Россию.