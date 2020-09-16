В Татарстане выявили 20 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Татарстане обнаружено 20 новых случаев коронавируса, всего — 6 900, сообщила рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Было сделано за сутки 5 345 ПЦР-тестов, всего — 675,8 тысячи. Под наблюдением остаются 737 контактных.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отметил, что за сутки выздоровели 15 человек, всего — 5 677.