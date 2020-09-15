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Власти обсудят введение минимальной почасовой зарплаты в России

06:21, 15.09.2020
Власти обсудят введение минимальной почасовой зарплаты в России
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство России предложило официально закрепить в стране минимальную почасовую зарплату. Ее предлагается включить в Генеральное соглашение между правительством, работодателями и профсоюзами.

В документе также уточняется, что почасовой МРОТ может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда», пишут «Известия».

Ожидается, что Генеральное соглашение определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Пока власти, профсоюзы и представители бизнеса еще обсуждают проект документа.

ОбществоБизнес
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