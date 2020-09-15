Власти обсудят введение минимальной почасовой зарплаты в России
Правительство России предложило официально закрепить в стране минимальную почасовую зарплату. Ее предлагается включить в Генеральное соглашение между правительством, работодателями и профсоюзами.
В документе также уточняется, что почасовой МРОТ может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда», пишут «Известия».
Ожидается, что Генеральное соглашение определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Пока власти, профсоюзы и представители бизнеса еще обсуждают проект документа.ОбществоБизнес
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