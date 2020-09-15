Бывший зампрокурора Елабуги претендует на пост главы челнинского суда

Фото: vs.tat.sudrf.ru (Самитов с руководством Верховного суда РТ)

Кандидатом на должность главного судьи Набережных Челнов может стать судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции, экс-судья Верховного суда Татарстана и бывший зампрокурора Елабуги Марс Самитов. Как утверждают источники «Реального времени», он уже обратился за рекомендацией в Квалифколлегию судей РТ.



Сам Самитов и его руководство это выдвижение пока не комментируют.

Напомним, пост председателя Набережночелнинского горсуда остается вакантным с апреля 2019 года, поскольку кадровая комиссия при президенте РФ дважды отклоняла кандидатов, рекомендованных к назначению органами судейского сообщества Татарстана.

Подробнее о личности Самитова и кадровых сложностях с назначениями Фемиды в Челнах и Казани — в материале «Реального времени».