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В Казани сегодня стартует осенний марафон сбора макулатуры

00:31, 15.09.2020
В Казани сегодня стартует осенний марафон сбора макулатуры
Фото: kzn.ru

В Казани во вторник, 15 сентября, стартует осенний марафон сбора макулатуры, к которому присоединиться могут все желающие.

В качестве макулатуры принести и сдать можно старые тетради, альбомы, книги, журналы, офисную бумагу, картонные коробки. Организаторы не примут к сдаче фотографии, стаканчики, кальку, жирную бумагу и картон, втулки, яичные лотки и салфетки. Перед сдачей макулатуры нужно убрать скрепки, файлы и обложки, скобы на бумаге можно оставить.

Для уточнения подробностей нужно написать в WhatsApp по номеру +7(965)600-54-65. Акция будет проходить до 15 октября, передает мэрия Казани.

В Челнах в эту субботу проведут забег со сбором мусора.

Общество Татарстан
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