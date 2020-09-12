В Челнах организуют забег со сбором мусора

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Набережных Челнах во время Всемирного дня чистоты проведут необычный субботник. Жителей автограда приобщат к плоггингу — сочетание бега трусцой со сбором мусора.

Мероприятие назначено на утро 19 сентября, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Также в Челнах пройдет IV Региональный экологический фестиваль «ЭкоОсень». В программе мероприятия — интересные и познавательные игры для детей и подростков на экологическую тему, творческие мастер-классы, концертная программа, выставки-презентации на тему переработки вторсырья, ярмарка изделий. Кроме того, будет организован прием макулатуры, книгооборот и дармарка (вещи даром).