Команда «КАМАЗ-мастер» проедет по горам Кабардино-Балкарии

Команда «КАМАЗ-мастер» проведет осмотр горных местностей Кабардино-Балкарии. Татарстанские гонщики оценят перспективы этих районов для организации там чемпионата России по ралли.

«Мы проедем, посмотрим и будем давать свои рекомендации организаторам чемпионата России: могут ли участвовать в этих гонках грузовики, насколько это приемлемо, чтобы этот вид спорта развивался и развивал свою географию именно в нашей стране, она большая, ее нужно всю проехать и сделать наметки на будущее», — сказал заместитель директора по производству и развитию «КАМАЗ-мастера» Сергей Савостин.

Тренировочный сбор команды начался 14 сентября. В течение трех дней гонщики «КАМАЗ-мастера» проедут по высокогорным перевалам Черекского и Эльбрусского районов Кабардино-Балкарии.

Напомним, ранее суд заочно арестовал экс-спонсора раллийной команды «КАМАЗ-мастер».