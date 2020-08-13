Суд заочно арестовал экс-спонсора раллийной команды «КАМАЗ-мастер»

Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-собственника банка «Мастер-капитал» и бывшего спонсора знаменитой раллийной команды «КАМАЗ-мастер» Феликса Бажанова, сообщается на сайте суда.



Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму свыше 600 млн рублей, сообщает источник. Решение о заочном аресте сроком на два месяца по закону начинает действовать со дня задержания фигуранта или его экстрадиции на территорию России.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что Бажанов объявлен в международный розыск. Следствие просило заочно арестовать обвиняемого. Предприниматель обвинялся в хищениях из своего банка. На тот момент следствие установило два эпизода хищения на сумму 600 млн рублей.

