Минниханов поблагодарил проголосовавших казанцев на стадионе «Ак Барс Арена»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в концерте на стадионе «Ак Барс Арена», организованном в честь проведения Единого дня голосования.

Действующий руководитель республики поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.

«Хочу поблагодарить каждого жителя за гражданскую позицию, за поддержку нашей столицы и республики. Желаю каждому здоровья, успехов, процветания, чтобы республика и столица наши были самыми лучшими», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что на концерте также присутствовал мэр Казани Ильсур Метшин.