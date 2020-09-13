Министр культуры РФ посетит наконец музей своего прадеда в Казани

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В понедельник в Казань с рабочим визитом приедет министр культуры РФ Ольга Любимова. В Татарстане у нее обширная программа, кроме столицы республики глава Минкульта побывает в Зеленодольске и Свияжске.

Согласно сообщению татарстанского Минкультуры, в понедельник Ольга Любимова посетит КЦ «Сайдаш», чтобы ознакомиться с результатами мероприятий по национальному проекту «Культура». С той же целью она посетит галерею «Хазинэ».

На следующий день федеральный министр побывает в театре Качалова, а после отправится на остров-град Свияжск. По пути она заглянет в Зеленодольск.

Напомним, в Татарстане уже давно зовут в гости Любимову. Качаловский театр приглашал чиновницу еще в феврале на открытие музея знаменитого актера, который приходится ей прадедом.