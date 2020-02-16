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Министра культуры России пригласили в Казань на выставку в честь юбилея Качалова

07:52, 16.02.2020
Министра культуры России пригласили в Казань на выставку в честь юбилея Качалова
Фото: kremlin.ru/

В Международный день театра, 27 марта, в Казани запланировано открытие выставки, посвященной 145-летию артиста Васили Качалова. Как выяснило «Реальное время», организаторы пригласили на открытие выставки министра культуры России Ольгу Любимову, которая является правнучкой Качалова.

Экспозиция будет состоять из нескольких десятков уникальных экспонатов из запасников Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина и театра МХАТ, где служил сам Качалов.

Подробнее о грядущих мероприятиях в честь юбилея артиста — в материале «Реального времени».

ОбществоИсторияКультура Татарстан
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