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В Нижнекамске на одном участке проголосовали 100% избирателей

17:09, 13.09.2020
В Нижнекамске на одном участке проголосовали 100% избирателей
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске обнаружен один участок со стопроцентной явкой. Согласно системе ГАС «Выборы», УИК № 2194 уже к 15:00 принял 100% избирателей.

Участок расположен в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.

Напомним, лидерами по явке на 15:00 дня стали Апастовский, Атнинский и Заинский районы. Всего по Татарстану она составила 69,41%.

АналитикаОбществоВласть Татарстан
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