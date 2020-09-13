В Нижнекамске на одном участке проголосовали 100% избирателей
В Нижнекамске обнаружен один участок со стопроцентной явкой. Согласно системе ГАС «Выборы», УИК № 2194 уже к 15:00 принял 100% избирателей.
Участок расположен в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.
Напомним, лидерами по явке на 15:00 дня стали Апастовский, Атнинский и Заинский районы. Всего по Татарстану она составила 69,41%.АналитикаОбществоВласть Татарстан
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