Кандидат в президенты Татарстана Альмир Михеев проголосовал на выборах

Кандидат в президенты РТ Альмир Михеев вместе с супругой проголосовал на выборах на одном из избирательных участков в поселке Мирный в Казани, сообщает «Татар-информ».



Михеев отметил, что его штаб за прошедшие 2 дня досрочного голосования не обнаружил нарушений на участках: «Наш штаб работает, говорит, что все нормально и никаких особо серьезных замечаний нет. Я считаю, что необходимо бороться честными методами, и это наше основное кредо и правило».

Напомним, проголосовал на выборах и депутат Госдумы от РТ Борис Менделевич.