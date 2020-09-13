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Для ликвидации пожара на свалке в Зеленодольске привлекли бульдозер, открытого горения нет

11:28, 13.09.2020
Для ликвидации пожара на свалке в Зеленодольске привлекли бульдозер, открытого горения нет
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

На ликвидацию последствий пожара на свалке строительного мусора в Зеленодольске сегодня утром привлекли бульдозер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

По данным ведомства, открытого горения не наблюдается. Для ликвидации очагов тления бульдозер перемешивает грунт для недопущения доступа кислорода.

В МЧС ожидают, что полная ликвидация последствий пожара планируется к середине дня.

Напомним, что вчера возле Зеленодольского машиностроительного завода произошел крупный пожар на свалке строительных отходов. Его площадь составила 1 000 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Для тушения огня был привлечен 41 человек.

Происшествия Татарстан
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