Памфилова: в Татарстане — самая высокая явка на допвыборах в Госдуму
В Татарстане — самая высокая явка на допвыборах в Госдуму, она составляет 56,64%. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Самая низкая явка — в Ярославской области (10,47%).
«Явка должна быть реальной и естественной, у нас нет понятия высокой или низкой явки», — сказала Памфилова.
Что касается высших должностных лиц, самая низкая явка (15,94%) зафиксирована в Иркутской области, самая высокая — в ЕАО (57,89%).
Напомним, в Татарстане проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ в Нижнекамском избирательном округе. «Реальное время» ведет онлайн-трансляцию выборов.ОбществоВласть Татарстан
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