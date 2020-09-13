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Памфилова: в Татарстане — самая высокая явка на допвыборах в Госдуму

10:18, 13.09.2020
Памфилова: в Татарстане — самая высокая явка на допвыборах в Госдуму
Фото: Максим Платонов

В Татарстане — самая высокая явка на допвыборах в Госдуму, она составляет 56,64%. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Самая низкая явка — в Ярославской области (10,47%).

«Явка должна быть реальной и естественной, у нас нет понятия высокой или низкой явки», — сказала Памфилова.

Что касается высших должностных лиц, самая низкая явка (15,94%) зафиксирована в Иркутской области, самая высокая — в ЕАО (57,89%).

Напомним, в Татарстане проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ в Нижнекамском избирательном округе. «Реальное время» ведет онлайн-трансляцию выборов.

ОбществоВласть Татарстан
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