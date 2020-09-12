К вечеру второго дня выборов явка в Татарстане составила почти 50%

Явка на выборах в Татарстане на 18.00 12 сентября составила 49,7%, рассказал сегодня глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Он также сообщил, что ЦИК республики не зафиксировал серьезных нарушений в ходе выборов — все поступившие от наблюдателей и политических партий обращения были отработаны в оперативном режиме. Аналогично, не поступало претензий со стороны Роспотребнадзора в части соблюдения мер безопасности на участках.

Напомним, к концу первого дня выборов в Татарстане проголосовали 27,58% избирателей Татарстана.