ЦИК Татарстана: серьезных нарушений в ходе досрочного голосования не было

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Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев подвел итоги досрочного голосования, которое проходило 11 и 12 сентября. Он констатировал, что серьезных нарушений в ходе этих двух дней в Татарстане допущено не было.

— Голосование проходит в штатном режиме, есть обращения и звонки от наблюдателей, по которым оперативно проходят проверки. Один из журналистов спрашивал по звонкам и обращениям одной из партий в Зеленодольске, этот вопрос оперативно отработан, с выездом на место. Некоторые средства массовой информации на участках жаловались, что технологическое оборудование не очень доступно для обзора, на одном из участков урна была не в зоне видимости наблюдателей, это элементарный вопрос, который мы решили, — рассказал Кондратьев.



Глава ЦИК Татарстана также рассказал, что со стороны Роспотребнадзора не поступало замечаний по соблюдению мер безопасности на участках. Минздрав республики также не зафиксировал случаев, когда избирателям понадобилась бы медицинская помощь.