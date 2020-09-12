В Зеленодольске продолжает гореть свалка строительного мусора

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В Зеленодольске продолжается пожар на свалке строительного мусора возле ЗМЗ. В республиканском главке МЧС рассказали, как идет тушение огня.

На 20:30 горение продолжалось, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Поданы 5 стволов РСК-70 и 1 лафетный ствол, проложена 1 магистральная линия от пожарного гидранта с территории Зеленодольского машиностроительного завода.

Вокруг горящей свалки спасатели провели опашку, шириной 2 метра.

Напомним, сегодня возле Зеленодольского машиностроительного завода произошел крупный пожар на свалке строительных отходов. Его площадь составила 1 000 кв.м. Погибших и пострадавших нет.