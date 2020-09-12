Шнуров заявил, что не будет баллотироваться в Госдуму

Лидер группы «Ленинграда» и член «Партии Роста» Сергей Шнуров заявил, что в 2021 году он не будет участвовать в выборах депутатов Госдумы.

«У меня папа был партийным, но разве он был депутатом от Коммунистической партии Советского Союза? Нет! Я просто партийный», — передает ТАСС ответ музыканта на вопрос о планах стать депутатом нижней палаты российского парламента.

Летом во время поездки в Челябинск лидер партии Борис Титов сообщал, что музыкант намерен участвовать в выборах в Госдуму в следующем году. Комментируя эти слова, Шнуров в шутку отметил, что «Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее».