На избирательных участках Татарстана появились кабины для голосования маломобильных групп населения

Фото: Александр Артемьев

В Татарстане улучшили условия для участия людей с ограниченными возможностями здоровья в выборах. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на председателя ЦИК республики Андрея Кондратьева.



«Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию и финансовые возможности, при поддержке руководства республики мы закупили на избирательные участки большое количество технологического оборудования, связанного с голосованием маломобильных групп», — сказал он, добавив, что для слабовидящих установили специальные методические пособия, а для слабослышащих организовали сурдоперевод.

Напомним, Кондратьев объяснил, почему накануне в Татарстане попыталась проголосовать робот Ева из IT-лицея КФУ.