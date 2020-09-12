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На избирательных участках Татарстана появились кабины для голосования маломобильных групп населения

11:39, 12.09.2020 1
На избирательных участках Татарстана появились кабины для голосования маломобильных групп населения
Фото: Александр Артемьев

В Татарстане улучшили условия для участия людей с ограниченными возможностями здоровья в выборах. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на председателя ЦИК республики Андрея Кондратьева.

«Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию и финансовые возможности, при поддержке руководства республики мы закупили на избирательные участки большое количество технологического оборудования, связанного с голосованием маломобильных групп», — сказал он, добавив, что для слабовидящих установили специальные методические пособия, а для слабослышащих организовали сурдоперевод.

Напомним, Кондратьев объяснил, почему накануне в Татарстане попыталась проголосовать робот Ева из IT-лицея КФУ.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:08
    оккупанты тюрко-кацапы устроили очередной выборный фарс на нашей многострадальной булгарской земле.
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