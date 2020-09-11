В Уфе проходит полуфинал конкурса «Учитель будущего»

Седьмой полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» стартовал сегодня в Институте развития образования Республики Башкортостан. В течение трех дней педагоги показывают свои знания и умения. Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

На полуфинале в Уфе собрались 45 команд педагогов из 12 регионов Поволжья: по 9 команд от Татарстана и Нижегородской области, 7 команд от Пермского края, 5 команд от Башкирии, 4 команды от Оренбургской области, по 3 команды от Самарской области и Чувашии, и по 1 команде от Пензенской, Саратовской областей, Мордовии, Марий Эл и Удмуртии.

Отметим, полуфинал на уровне ПФО должен был пройти еще весной. Но из-за пандемии COVID-19 организаторы мероприятия отложили соревнования учителей.

«Мы ровно пять месяцев назад завершили шестой полуфинал, и, несмотря на то, что нас разделяли пять месяцев ограничений, которые были вызваны эпидемией коронавируса, нам удалось сегодня собрать представителей Приволжского округа. Для нас очень важно и очень ценно, что здесь присутствуют команды педагогов, потому что мы видим будущее именно за командным образованием, за командной работой», — обратился к собравшимся руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

Как сообщили организаторы «Реальному времени», в полуфинале участвуют 18 мужчин. 45 конкурсантов — это учителя до 35 лет. Самой юной участнице 22 года — это старшая вожатая Лариса Малыгина из школы с углубленным изучением отдельных предметов №85 из Нижнего Новгорода, а самый опытный полуфиналист — 58-летняя Лидия Николаевна Агаева, которая работает учителем английского языка в лицее №1 Стерлитамака (Башкортостан).

Конкурсные испытания полуфинала, которые проходят в течение трех дней, подготовлены в формате «педагогического триатлона».