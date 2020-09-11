Кировская «Родина» обыграла «Водник» на первом этапе Кубка России

«Родина» обыграла архангельский «Водник» (4:3) в матче первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.

Кировская команда открыла счет на 3-й минуте встречи, но долго удерживать преимущество не смогли. На исходе первой десятиминутки «Водник» сравнял результат. Следующую перестрелку команды устроили на отрезке с 34-й по 39-ю минуты. Правда, на этот раз на гол «Родины» архангелогородцы ответили двумя забитыми мячами.

После перерыва команды поочередно угрожали воротам друг друга, но забить удалось только команде Рушкина. Вначале Леденцов реализовал пенальти, а 5 минут спустя Цыцаров замкнул передачу Пивоварова. После этого у «Водника» уже не осталось времени отыграть преимущество.

Таким образом, хоккеисты «Родины» сенсационно обыграли одного из фаворитов Кубка России в группе Запад.

Кубок России. 1 этап, группа Запад. Ульяновск.

«Родина» (Киров) — «Водник» (Архангельск) — 4:3 (2:3)

Голы:

1:0 — 3, Кураев;

1:1 — 9, Пожилов (Ибатулов);

2:1 — 34, Нелюбин (Леденцов);

2:2 — 36, Дергаев (Иванов);

2:3 — 39, Шеховцов (Пожилов);

3:3 — 75, Леденцов (пен.);

4:3 — 80, Цыцаров (Пивоваров).

