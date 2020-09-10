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Путин извинился перед Вучичем за пост Захаровой

22:53, 10.09.2020
Путин извинился перед Вучичем за пост Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его российский коллега Владимир Путин, а также глава МИД РФ Сергей Лавров принесли извинения за пост официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А тут это сделали оба», — заявил глава Сербии в эфире национального телевидения.

Ранее Захарова отреагировала на визит Вучича в Вашингтон, где он встретился с президжентом СШАт Дональдом Трампом и премьер-министром Косово (отделения которого Сербия не признает) Авдулахом Хоти. Она выложила на своей странице в Facebook снимок Вучича перед Трампом и кадр из фильма «Основной инстинкт».

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