Казанского эвакуаторщика обвиняют в изнасиловании 13-летней

Под арест до 30 ноября отправил Приволжский райсуд Казани 32-летнего водителя эвакуатора Марселя Ильязова, задержанного по делу об изнасиловании несовершеннолетней, сообщил «Реальному времени» представитель потерпевшей Игорь Шолохов, сотрудничающий с «Зоной права».



По версии следствия, мужчина сначала защитил 13-летнюю девочку — помог ей отогнать стаю собак на Оренбургском тракте, а затем предложил довезти до дома. Та согласилась, а в результате попала домой лишь ранним утром 30 августа. Водитель отправился в Березовую рощу (поселок Мирный), где, как полагают силовики, надругался над несовершеннолетней.

Делом занимается Следком по РТ. Перед избранием меры пресечения Ильязову предъявили обвинение.