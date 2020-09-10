В Совфеде заявили, что Навальный готовил протесты в глубинке

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что ресурсы ФБК и оппозиционера Алексея Навального планировалось использовать из-за границы для разжигания протестов в России в единый день голосования. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам сенатора, основная ставка делалась на создание очагов политической напряженности в глубинке, в том числе в Новосибирской и Томской областях: «Одним из активных организаторов там протестных выступлений и так называемого «умного голосования» был призван гражданин Навальный».

Напомним, что в 2018 году Навальный объявил о проведении общероссийской акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, в единый день голосования.

