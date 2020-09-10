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Метшин отмечен почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»

15:22, 10.09.2020
Метшин отмечен почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»

Сегодня министр спорта России Олег Матыцин вручил мэру Казани Ильсуру Метшину почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Церемония вручения состоялась на торжественном открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) на ул. Рихарда Зорге, 71 в Приволжском районе Казани.

Напомним, что сегодня глава Минспорта РФ также вручил медаль Николая Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Общество Татарстан
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