Метшин отмечен почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»

Сегодня министр спорта России Олег Матыцин вручил мэру Казани Ильсуру Метшину почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Церемония вручения состоялась на торжественном открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) на ул. Рихарда Зорге, 71 в Приволжском районе Казани.

Напомним, что сегодня глава Минспорта РФ также вручил медаль Николая Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

