Новости общества

13:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов вручил медали министру спорта России и главе Российского футбольного союза

12:25, 10.09.2020
Минниханов вручил медали министру спорта России и главе Российского футбольного союза
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов вручил медали «100 лет образования ТАССР» министру спорта РФ Олегу Матыцину и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову.

Глава Минспорта РФ в свою очередь вручил главе Татарстана медаль Николая Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта.

Как сообщает пресс-служба президента республики, в ходе встречи стороны обсудили развитие физической культуры и спортивной инфраструктуры в Татарстане и реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Также стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве. В частности, в сфере развития футбола, физической культуры и спорта.

Напомним, что сегодня в Татарстане торжественно открылись сразу пять спортивных объектов.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем