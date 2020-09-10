Минниханов вручил медали министру спорта России и главе Российского футбольного союза

Сегодня в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов вручил медали «100 лет образования ТАССР» министру спорта РФ Олегу Матыцину и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову.

Глава Минспорта РФ в свою очередь вручил главе Татарстана медаль Николая Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта.

Как сообщает пресс-служба президента республики, в ходе встречи стороны обсудили развитие физической культуры и спортивной инфраструктуры в Татарстане и реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Также стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве. В частности, в сфере развития футбола, физической культуры и спорта.

Напомним, что сегодня в Татарстане торжественно открылись сразу пять спортивных объектов.

