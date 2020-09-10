Бизнес-сообщество Татарстана приглашают к обсуждению мер поддержки МСБ

11 сентября в Казани, на площадке Дома предпринимателя РТ, состоится бизнес-сессия с предпринимателями. Собрать вместе представителей малого и среднего бизнеса, а также представителей банковских сфер и Фонда поддержки предпринимателей РТ решило региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В повестке дня актуальные республиканские и федеральные меры поддержки МСБ, предлагаемые республиканским Фондом и банковскими структурами.

Модератор встречи — председатель регионального отделения «Деловой России», депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов.