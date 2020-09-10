Президент Татарстана о беспилотниках: «Машина делает меньше ошибок, чем человек. Робот не устает»

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал результаты опроса «Промрейтинга» о том, что 42,5% жителей республики положительно относятся к идее внедрения беспилотников:

«Машина делает меньше ошибок, чем человек. Есть некие алгоритмы, которые железобетонно будут выполняться. Робот не устает, не отвлекается, не кушает, по телефону не говорит. Сегодня самолет в ручном режиме взлетает и садится, хотя есть уже и технологии и взлета, и посадки».

По словам главы РТ, за беспилотниками будущее, «но без человека этого все равно не будет, он будет обслуживать машину, готовить».

Он призвал не переживать о том, что роботы отнимут работу у людей: «Не надо переживать. Все будет нормально. Человек быстро привыкает и адаптируется. Все равно без человека это все работать не будет. Да, надо чтобы человек больше отдыхал, занимался спортом. Но убежден, никакой опасности нет. Надо будет — можно переучиться на другую специальность».