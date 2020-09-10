Минниханов о пробках на заезде в населенные пункты: «Это наше упущение. Но мы сейчас работаем»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в прямом эфире назвал упущением пробки при заезде в Казань, Куюки и Дербышки:

«Мы должны были параллельно с новыми ЖК в Казани дороги продумать. Но мы сейчас работаем. Ведется проектирование новой дороги через Вознесенское, на Юдино новая будет построена. Думаем над новой дорогой в Дербышки, там тоже пора решать вопрос».