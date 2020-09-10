В Казани пенсионерка лишилась более миллиона рублей при попытке получить компенсацию за лекарства

Пенсионерка из Казани, желая получить компенсацию за покупку некачественных лекарств, перевела мошенникам 1 млн 122 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

62-летняя жительница Казани сообщила, что ей позвонил незнакомец и сказал, что приобретенный ею гель для суставов вреден и имеет множество противопоказаний. По словам злоумышленника, всем покупателям продукции полагалась компенсация в размере 450 тыс. рублей.

Для получения денег пенсионерке требовалось внести так называемый «страховой взнос» — 35 тыс. рублей. С потерпевшей связались якобы из банка и продиктовали номер счета для перевода средств.

Позже пенсионерке сообщили, что ее компенсация увеличилась до 700 тыс. рублей, а затем и до 1, 6 млн рублей, но чтобы ее получить, требовалось оплатить инкассаторские услуги.

С июля по сентябрь потерпевшая перевела злоумышленникам сумму в размере 1 млн 122 тыс. рублей. Однако обещанную компенсацию пенсионерка не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На сегодняшний день проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее в Казани пенсионер обратился в полицию после того, как перевел мошенникам 3,2 млн рублей.

