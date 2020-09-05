В Казани пенсионер перевел мошенникам более 3,2 млн рублей

В Казани пенсионер обратился к полицейским после того, как перевел мошенникам 3,2 млн. рублей.

Выяснилось, что 28 августа ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что персональные данные потерпевшего попали к мошенникам и те пытаются снять все его сбережения с банковских счетов. Для того, чтобы этого избежать, пенсионеру предложили перевести все деньги на резервные расчетные счета и банковские карты.

В разговоре звонивший назвал не только ФИО пенсионера, но и паспортные данные, поэтому у казанца не возникло никаких подозрений. После перевода злоумышленники пообещали потерпевшему, что 4 сентября к нему приедет курьер с банковскими картами, на которые тот перевел свои сбережения. Не дождавшись их, пенсионер обратился в полицию, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее пожилой казанец перевел мошенникам 500 тыс. рублей.

